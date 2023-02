Bukarest (ADZ) - Der angeschlagene Innenminister und Generalsekretär der PNL, Lucian Bode, hat die Klausenburger Universität Babeș Bolyai (UBB) ein zweites Mal verklagt, um den Befund ihres Ethikrates über seine in weiten Teilen abgekupferte Dissertation aus dem Jahr 2018 für nichtig erklären zu lassen, gab die bekannte Plagiatsjägerin Emilia Șercan am Dienstag bekannt. Mit einer ersten Klage war Bode in erster Instanz gescheitert, während das Urteil im Berufungsverfahren noch aussteht.