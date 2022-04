Bombendrohung am Flughafen Otopeni

Bukarest (ADZ) – Die Bombendrohung vom Flughafen Henri Coandă in Otopeni, welche am Freitagmorgen zur Räumung eines Flugzeuges und zusätzlichen Überprüfung der Fluggäste geführt hat war falsch, informierte der rumänische Inlandsgeheimdienst SRI im Nachgang der Untersuchungen an der Flugmaschine und der Gepäckstücke. Die Drohung kam über einen anonymen Anruf des Notdienstes 112 für eine Lufhansa-Flugmaschine, die um 6 Uhr morgens von Bukarest nach München abfliegen sollte. Inzwischen verläuft der Flugverkehr wieder problemlos.