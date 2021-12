Brand in Konstanza: 37 Fahrzeuge beschädigt

Bukarest (ADZ) – Ein verheerender Brand ist in der Nacht zum Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Konstanza bei zwei geparkten Autos ausgebrochen und hat schnell um sich gegriffen. Dabei wurden insgesamt 37 Fahrzeuge beschädigt und 250 Einwohner, darunter 70 Kinder, mussten evakuiert werden. Neun Personen wurden zum Kreisspital Konstanza transportiert, acht von ihnen sind bereits entlassen worden. 200 Feuerwehrleute von den Notfallbehörden ISU Konstanza, Ialomița und Călarași haben das Feuer noch in der Nacht mithilfe von 35 Löschfahrzeugen gelöscht. Es wurden keine Todesopfer gemeldet.