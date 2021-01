Britische Corona-Mutation in Giurgiu

Giurgiu/Bukarest (ADZ) – Die als besonders ansteckend geltende britische Mutation B.1.1.7 des Coronavirus ist erstmals hierzulande nachgewiesen worden. Wie die Gesundheitsbehörden am Wochenende bekannt gaben, wurde eine 27-jährige Frau aus Giurgiu, die keinerlei Auslandsreisen unternommen hatte, positiv auf die mutierte Variante getestet. Experten gehen daher von einer kommunitären Übertragung aus. Virologen zufolge ist die mutierte Variante des Coronavirus zwar nicht gefährlicher, jedoch bis zu 70 Prozent ansteckender als die Urform. Die Auswirkung auf die Fallzahlen in Giurgiu sollte sich in den nächsten Tagen zeigen.