Britischer Thronfolger zu Besuch

Bukarest (ADZ) – Nach vierjähriger Abwesenheit unternimmt der britische Thronfolger, Prinz Charles, erneut einen Privatbesuch in Rumänien. Auf dem Programm des 73-jährigen Royals standen am Mittwoch Treffen mit Staatspräsident Klaus Johannis sowie mit Kronprinzessin Margareta und ihrem Gemahl, Prinz Radu Duda. In Begleitung der rumänischen Kronprinzessin wollte der britische Thronfolger anschließend das Aufnahmezentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge beim hauptstädtischen Messegelände Romexpo besuchen. Weitere Einzelheiten des Programms von Prinz Charles oder die Dauer seines Aufenthalts hierzulande sind nicht bekannt.