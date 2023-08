Brücke von Brăila weist erste Schäden auf

Bukarest (ADZ) - Die gerne mit der legendären kalifornischen Golden Gate verglichene und erst vor wenigen Wochen eingeweihte Hängebrücke hat bereits Probleme: Im Asphaltbelag sind schon Beulen zu sehen. Laut Verkehrsminister Sorin Grindeanu seien sie vor allem auf der Fahrtrichtung aus Tulcea aufgetreten – und Schuld daran sind, so Grindeanu, die Autofahrer. Sie würden es versäumen, die offiziellen Mitteilungen zu verfolgen und sich daher nicht an die Verkehrsanweisungen halten, zum Beispiel an die Tonnagebeschränkungen ab einer bestimmten Temperatur.

Vor dem gleichen Hintergrund passierte an Mariä Himmelfahrt ein weiteres Malheur: weil sie sich nicht richtig informierten, durften mehrere Hundert Fahrer in der Nacht zum Montag die Brücke nicht passieren. Der Nachtverkehr ist zwar generell gesperrt, nicht so jedoch an Wochenenden und Feiertagen. Für das Bauunternehmen, das noch an der Brücke beschäftigt ist, war der Montag aber kein Feiertag.