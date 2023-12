Bürgerliche ziehen gemeinsam in EU-Wahlkampf

Bukarest (ADZ) – Die Spitzen der drei bürgerlichen Oppositionsparteien haben grundsätzlich die Kandidaten vereinbart, die sie auf die gemeinsame Liste des sogenannten Rechtspols für die Europawahlen stellen wollen, so Insider gegenüber news.ro. Ziel sei es, sieben Europaabgeordnete nach Brüssel zu schicken, was 20 Prozent der Stimmen bei den Wahlen im Juni 2024 entspricht. Angeführt werde die Liste von den USR-Politikern Dan Barna und Vlad Voiculescu (trotz DNA-Anklage in der Impfstoffaffäre). PMP-Chef Eugen Tomac soll den dritten Listenplatz bekommen. Die frühere Arbeitsministerin Violeta Alexandru landet als Vertreterin der FD (Forța Dreptei) auf Platz sechs. Um mit sechs Abgeordneten ins Europäische Parlament zu ziehen, seien offenbar 18% der Stimmen notwendig.



Ende November zeigte eine von der USR in Auftrag gegebene Umfrage, dass der Rechtspol bei den Europawahlen mit 22 bis 24% als Zweitbester hinter den Sozialdemokraten (PSD, 26%) und noch vor den Nationalisten (AUR, 19-21%) und Liberalen (PNL, 15-16%) abschneiden würde.



Im Alleingang würde die USR laut Umfrage dafür nur auf 15 bis 19% kommen.