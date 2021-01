Bürgermeister von Jassy unter Anklage

Jassy (ADZ) – Der amtierende Bürgermeister von Jassy/Iași, Mihai Chirica (PNL, Ex-PSD) wird sich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht zu verantworten haben. Die Jassyer Staatsanwaltschaft erhob am Mittwoch Anklage gegen Chirica, dem zur Last gelegt wird, 2013 als damaliger Vizebürgermeister rechtswidrig und anhand eines getürkten Ausschreibungsheftes Beschaffungen (insgesamt vier Pkw) für die Stadtverwaltung durchgezogen zu haben. Den der Stadt Jassy so entstandene Schaden bezifferten die Ermittler auf mehr als eine halbe Million Lei. Neben Chirica muss auch der damals amtierende Bürgermeister Gheorghe Nichita (PSD) die Anklagebank drücken.