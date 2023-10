Bürgermeister von Mioveni wegen Korruptionsverdacht in U-Haft

Mioveni (ADZ) - Der Bürgermeister von Mioveni, Ion Georgescu, sitzt zurzeit in Untersuchungshaft – ein Haftrichter des Oberlandesgerichts Argeș gab am Donnerstagabend dem einschlägigen Antrag der Staatsanwälte statt, nachdem sie den langjährigen PSD-Kommunalpolitiker am Vorabend wegen des dringenden Verdachts auf Einfluss- und Bestechungsannahme festgenommen hatten. Wie die Antikorruptionsbehörde DNA in einer Presseerklärung mitteilte, soll Georgescu letzten Herbst 30.000 Euro Schmiergeld gefordert haben, um Einfluss auf die Leitung des städtischen Krankenhauses zu nehmen, damit dieses die Tochter des Bestechers als Chirurgin einstellt. Georgescus Einflussnahme klappte allerdings nicht wie erhofft, sodass der PSD-Politiker letztlich auf Drängen des Bestechers hin die bereits kassierte erste Schmiergeld-Tranche in Höhe von 10.000 Euro zurückgeben wollte – und beim Aushändigen des Geldes von den Korruptionsjägern in flagranti erwischt wurde. Verpfiffen wurde der Bürgermeister vom Bestecher selbst – laut Medien handelt es sich um den Chef der Lokalpolizei Mioveni, Nicolae Valerică, ein Freund Georgescus. Der unter Korruptionsverdacht stehende Kommunalpolitiker dementiert indes die Vorwürfe und behauptet, im Moment seiner Festnahme im Begriff gewesen zu sein, eine „Geldschuld zurückzuzahlen“.



Die Leitung des PSD-Verbandes Arge{ trat nach der Festnahme des Bürgermeisters umgehend zusammen und schloss Georgescu aus der Partei aus – ein Entschluss, der bei der Verbandsbasis keineswegs gut ankam. Man stehe geschlossen hinter Bürgermeister Georgescu, von dessen Unschuld man überzeugt sei, und erachte dessen Parteiausschluss als „überhastet und zu diesem Zeitpunkt völlig grundlos“, teilten die Verbandsmitglieder via Facebook mit.