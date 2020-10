Bürgermeisterin Astrid Fodor im Amt bestätigt

vp. Hermannstadt - Der Berufung der Bürgermeisterin Astrid Fodor gegen den Beschluss, mit dem das Amtsgericht Hermannstadt die Validierung ihres neuen Amtes ablehnte, hat das Hermannstädter Gericht am Dienstag stattgegeben. „Der Berufung der Antragstellerin Fodor Astrid Cora gegen den Zivilbeschluss 4411/16.10.2020, ausgesprochen vom Amtsgericht Hermannstadt, wird stattgegeben, wobei der Beschluss vollumfänglich abgeändert wird, in dem Sinn, dass (...) Frau Fodor Astrid Coras Amt als Bürgermeisterin der Stadt Hermannstadt, die für am 27. September 2020 gewählt erklärt wurde, validiert wird. (...) Der Beschluss ist endgültig“, so das Hermannstädter Gericht.