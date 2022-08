Bürgermeisterwahl: Firea will wieder antreten

Bukarest (ADZ) - Die frühere Oberbürgermeisterin der Hauptstadt, Gabriela Firea-Pandele (PSD), will nach eigenen Angaben bei den Kommunalwahlen 2024 erneut im Rennen um dieses Amt antreten. Wie die gegenwärtige Familienministerin jüngst in einem TV-Gespräch eröffnete, hofft sie dabei sogar, als gemeinsame Kandidatin der beiden Koalitionspartner PSD und PNL aufgestellt zu werden – erste Sondierungsgespräche hierzu habe es bereits gegeben, teilte die PSD-Politikerin mit. Es liege letzten Endes bei den Koalitionsspitzen, ob sie auch auf Hauptstadtebene eine politische Allianz eingehen wollten oder nicht, so die 50-Jährige.