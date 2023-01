Bürokratie Ursache für Hausärztemangel

Bukarest (ADZ) - In über 400 Orten auf dem Land gibt es keinen Hausarzt, insgesamt fehlen mindestens 4000 Hausärzte von derzeit rund 9700. Dr. Raluca Zoițanu, Vizepräsidentin der Bukarester Ärztekammer, sieht die Ursache dafür, dass sich der Ärztenachwuchs nicht für Hausarztposten interessiert, in exzessiver Bürokratie, Unterfinanzierung und schwerfälligen Gesetzen. „Wir sind verlängerte Stempel, um Patienten zu Fachärzten zu überweisen“, „der Patient haut auf den Tisch und verlangt, ich will dahin, dorthin”, klagen die Hausärzte.