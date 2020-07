„Bukarest 2020“: Negoiță gründet Partei

Bukarest (ADZ) - Der Bürgermeister des 3. Hauptstadtbezirks, Robert Negoiță, der letzte Woche der PSD den Rücken gekehrt hatte, läuft nicht, wie allgemein erwartet, zu Victor Pontas „Pro Romania“ über, sondern gründet eine Partei. Wie Negoiță am Donnerstag mitteilte, wurde die neue Partei „Bukarest 2020“ benannt; sie wolle sich hauptsächlich darum bemühen, der Hauptstadt einen „Neustart“ zu ermöglichen. Es sei an der Zeit, dass das bisherige „billige Spektakel“ endlich ein Ende nehme, so Negoițăs deutlicher Seitenhieb gegen die Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele (PSD) und deren ständige PR-Aktionen.