Bukarest führt in Top-Liste der Korruption in Spitälern

Bukarest (ADZ) - Die Notfallklinik der Universität Bukarest führt im ersten Halbjahr 2019 die Top-Liste der Bestechungen unter 352 öffentlichen rumänischen Spitälern an, so eine Auswertung von Anti-Bribery Synergy, die auf dem online und per SMS durchgeführten Feedback-Mechanismus des Gesundheitsministeriums basiert.



Gefragt wurde, ob Ärzte oder Assistenten Geld oder Aufmerksamkeiten gefordert hätten. 153 Patienten der Bukarester Notfallklinik bejahten diese Frage, gefolgt von 147 Patienten der Notfallklinik in Brăila.

Es folgen sechs Bukarester Spitäler: die Bukarester Notfallklinik „Sf. Ioan“ (98 Ja-Antworten), die Klinik „Filantropia“ (95), das Institut für Infektionskrankheiten „Matei Balș“ (91) u. a. Die Leitung der Bukarester Uni-Klinik kritisiert die Umfrage als nicht repräsentativ: Die genannten 153 Bestechungsfälle stellen nur 0,18 Prozent der im genannten Zeitraum internierten 84.011 Patienten dar.