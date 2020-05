Bukarest öffnet Parks und Friedhöfe

Bukarest (ADZ) - Das Notfallkomitee Bukarest hat sich im Rahmen der Sitzung vom Dienstag dafür entschieden, ab dem 15. Mai die Parks und öffentlichen Gärten der Hauptstadt – dazu gehört auch der Zoo – sowie die Friedhöfe für Besucher wieder zu öffnen. Auch Kinderspielplätze sollen wieder zugänglich sein. Die Öffnung geschieht bereits am Donnerstag Mitternacht nach Ende des Notstands. Oberbürgermeisterin Gabriela Firea appelliert an alle Bürger, überlaufene Orte zu meiden und soziale Distanz zu wahren. In öffentlichen Verkehrsmitteln werden Kontrolleure und Lokalpolizisten für die Einhaltung der Ordnung sorgen.