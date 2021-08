„Bukarest-Pride 2021“ kann nun wie geplant stattfinden

Bukarest (ADZ) – Die „Bukarest Pride“ kann nach einem Treffen zwischen dem Verein ACCEPT und Vertretern des Bürgermeisteramtes am Montag nun doch wie geplant am Samstag, dem 14. August, auf der Calea Victoriei stattfinden. Zuvor war keine Genehmigung erteilt worden, da die Straße am Wochenende zur Fußgängerzone wird und aufgrund der hohen Dichte an Menschen die Sicherheit der Teilnehmenden nicht garantiert werden könne. Allerdings war ein zeitgleich stattfindender Aufmarsch der rechtsextremen „Asociația Noua Dreaptă“ genehmigt worden.



Die vom Bürgermeisteramt vorgeschlagenen Alternativen, auf einer Fahrspur des Boulevard Kiseleff oder Magheru zu marschieren, wurde aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Als Lösung präsentierte das Bürgermeisteramt nun, dass an diesem Samstag die Calea Victoriei für den Autoverkehr offengehalten werde.



Die Pride-Paraden demonstrieren weltweit für die Rechte von LGBTIQ+ und den selbstbewussten Umgang mit der eigenen Identität und Sexualität.