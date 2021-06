Bukarester Generalschulinspektor entlassen

Bukarest (ADZ) – Der Bukarester Generalschulinspektor Ionel Pușcaș ist am vergangenen Freitag vom Ressortminister Sorin Cîmpeanu (PNL) gekündigt worden, nachdem er den Sprung eines Sechstklässlers aus dem Fenster als „normales Spiel“ unter Kindern bezeichnet hatte. Es sei „ein dramatischer Zwischenfall“, der auf die pandemiebedingten emotionalen Herausforderungen der Schüler zurückzuführen sei, erklärte hingegen Cîmpeanu und forderte mehr Empathie und ein verstärktes Mitwirken der Schulpsychologen. Der Junge sei laut Angaben anderer Schüler in der Pause nach einer Rauferei von Kollegen zum Springen herausgefordert und ermutigt worden, heißt es in „Observatorul“. Die Schulleitung schloss jedoch Bullying aus und sprach vom „zurückgezogenen, wenig kommunikativen“ Charakter des Schülers, der „aus eigenem Willen“ gesprungen sei. Cîmpeanu kündigte eine Untersuchung in der Schule an. Derzeit wird der Junge im Marie-Curie-Krankenhaus betreut und steht außer Gefahr.