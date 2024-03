Bukarester Kommunalwahl: Ein halbes Dutzend Herausforderer für Nicușor Dan

Bukarest (ADZ) - Der Bukarester Oberbürgermeister Nicușor Dan (parteifrei) wird sich bei der Kommunalwahl von 9. Juni voraussichtlich gegen rund ein halbes Dutzend Herausforderer behaupten müssen. Wie der einflussreiche PNL-Vize Rareș Bogdan am Dienstag bekannt gab, sei auf Koalitionsebene „so gut wie beschlossen, dass PSD und PNL die Bukarester Kommunalwahl im Alleingang angehen“. Grund dafür seien die Ergebnisse mehrerer im Auftrag der Koalitionspartner erhobenen Umfragen gewesen, laut denen die Wählerschaft jeder der beiden Regierungsparteien nur in geringem Maß für den Kandidaten des anderen stimmen würde, erläuterte Bogdan.



Voraussichtliche Herausforderer von Oberbürgermeister Dan, dessen Kandidatur vom oppositionellen Wahlbündnis „Geeinte Rechte“ um die Reformpartei USR unterstützt wird, sind die frühere Amtsinhaberin Gabriela Firea-Pandele seitens der PSD, der Chef des hauptstädtischen PNL-Verbands und amtierende Energieminister Sebastian Burduja sowie Bezirksbürgermeister Cristian Popescu „Piedone“ seitens der Zwergpartei PUSL des Medienzaren und früheren Securitate-Spitzels Dan Voiculescu. Unklar ist zurzeit noch, wen die ultranationalistische AUR sowie die Kleinpartei SOS der extremistischen Senatorin Diana Șoșoacă als Kandidaten ins Bukarester Oberbürgermeisterrennen schicken wollen; auch dürften weitere Kleinparteien Herausforderer aufstellen.



Der bei Weitem umstrittenste Kandidat bleibt der Kommunalpolitiker Cristian Popescu „Piedone“, der infolge der Brandkatastrophe „Colectiv“ zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden war, letztlich jedoch dank eines Entscheids des Verfassungsgerichts in puncto Verjährungsfristen sein rechtskräftiges Urteil kassieren lassen konnte.