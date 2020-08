Bukarester Kommunalwahl: Nicușor Dan führt weiter in Umfragen

Bukarest (ADZ) - Nicușor Dan, gemeinsamer Kandidat der PNL und USR-PLUS im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters von Bukarest und aussichtsreichster Herausforderer von Amtsinhaberin Gabriela Firea Pandele (PSD), hat auch in den jüngsten Umfragen weiter die Nase vorn.



Laut den am Sonntag veröffentlichten Ergebnissen einer im Auftrag des Rumänien-Büros der Konrad Adenauer-Stiftung im Zeitraum 23. Juli – 7. August erhobenen Umfrage der Cult Market Research liegt der 50-jährige Mathematiker, USR-Gründer und zähe Verfechter der historischen Bausubstanz der Hauptstadt zurzeit bei 50 Prozent, während Firea auf 42 Prozent kommt. PMP-Kandidat Traian Băsescu, dessen Kandidatur Politbeobachtern zufolge Nicușor Dan am meisten schaden könnte, kam auf bescheidene 5 Prozent. Mehr als die Hälfte der Befragten gab zudem an, dass die Hauptstadt sich ihrer Meinung nach unter Fireas Leitung in „die falsche Richtung“ bewege.



Die meisten der in Bukarest bei der Kommunalwahl vom 27. September antretenden Kandidaten hinterlegten am Sonntag ihre Unterlagen bei der Ständigen Wahlbehörde AEP. Oberbürgermeisterin Firea hob beim Verlassen des AEP-Sitzes gegenüber den Reportern hervor, sich „all diese Monate darum gekümmert“ zu haben, dass die Hauptstadt „nicht zu einem Infektionscluster wird“ – dabei wohlweislich übersehend, dass Bukarest seit Wochen führend bei den täglichen Neuinfektionen ist.



Nicușor Dan, der bei der Wahlbehörde in Begleitung von Regierungs- und PNL-Chef Ludovic Orban sowie USR-Chef Dan Barna erschien, setzte vor der Presse zu einem harten Schlag gegen die Amtsinhaberin an: Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, wie Firea überhaupt noch eine zweite Amtszeit anstreben könne, wo die Stadt doch unter ihr bankrottgegangen sei, so Dan.