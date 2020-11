Bukarester Restaurants und Schulen bleiben geschlossen

Bukarest (ADZ) – Der Krisenstab der Stadt Bukarest hat am Montag angesichts der stetig steigenden Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus sowie eines bereits knapp unter 4 liegenden Inzidenzwertes in der Hauptstadt beschlossen, Schulen, Kindergärten, Restaurants, Clubs, Theatern, Kinos, Konzertsälen und Spielhöllen für weitere zwei Wochen den Riegel vorzuschieben.



Wie der amtierende Oberbürgermeister Nicușor Dan zudem bekannt gab, könnten künftig auch Stadtparks in Bukarest und weiteren Großstädten nachts geschlossen werden – dies sei allerdings eine Auflage, die ausschließlich „per Regierungsbeschluss“ verhängt werden könne, sagte Dan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem neuen Hauptstadt-Präfekten Traian Berbeceanu.



Der Oberbürgermeister teilt des Weiteren mit, dass die Hauptstadtverwaltung gegenwärtig bemüht sei, Hotels in ausreichender Zahl ausfindig zu machen, um quarantänepflichtige Rückkehrer aus dem Ausland jeweils für 14 Tage unterbringen bzw. isolieren zu können. Angesichts der vielerorts in Europa greifenden zweiten Lockdown-Welle müsse mit einer neuen Flut an rückkehrenden Rumänen gerechnet werden, erläuterte Dan.