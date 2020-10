Bukarester Spitäler bereiten sich auf Covid-Kranke vor

Bukarest (ADZ) – Die Leitungen aller Spitäler in der Hauptstadt wurden von der Gesundheitsbehörde DSP aufgefordert, falls nötig Epidemiologen anzustellen sowie geschlossene Bereiche für die Behandlung von an Covid-19 leidenden Patienten einzurichten. Derzeit können diese in nur 9 der über 40 öffentlichen Spitäler behandelt werden. Angesichts der zuletzt stark steigenden Infektionsrate in Bukarest soll so verhindert werden, dass Patienten zur Behandlung in andere Landkreise gebracht werden müssen.