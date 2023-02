Bukarester Stau: Platz sieben weltweit

Bukarest (ADZ) – Bukarest hat im Jahr 2022 weltweit das siebentschwerste Verkehrsaufkommen gezeigt, so die jüngste Statistik des Navigationssystemherstellers TomTom. Im EU-Vergleich belegt Bukarest Platz drei nach Dublin und Mailand. Autofahrer haben in der rumänischen Hauptstadt im Durchschnitt 10 Kilometer in 27 Minuten und 20 Sekunden zurückgelegt, immerhin 10 Sekunden schneller als im Vorjahr. Mit über 35 Minuten für 10 Kilometer war der Verkehr am 1. März am langsamsten. Insgesamt hätten Bukarester Autofahrer 2022 über 277 Stunden im Stau gestanden, eine Zeit, in der sie 55 Bücher hätten lesen können, schätzt TomTom.