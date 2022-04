Bulgariens Premierminister Petkow zu Besuch

Bukarest (ADZ) – Bulgariens Premierminister Kiril Petkow (Antikorruptionspartei PP) und mehrere Minister seines Kabinetts sind am Freitag in Bukarest zu einem Arbeitsbesuch eingetroffen. Auf Petkows Programm stand neben Gesprächen mit seinem rumänischen Amtskollegen Nicolae Ciucă (PNL) auch ein Treffen mit Staatspräsident Klaus Johannis. Die Unterredungen galten vor allem dem Ausbau der bilateralen Kooperation sowie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dessen Folgen.



Am Gespräch zwischen den beiden Regierungsdelegationen beteiligte sich auch EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean, da Sofia und Bukarest die Schiffbarkeit der Donau verbessern wollen und entsprechende Lösungen, einschließlich Ausbaggerungen, ins Auge fassen, hatte Regierungschef Ciucă im Vorfeld des Treffens erläutert. Die Wasserstraße sei im aktuellen Kontext mehr denn je von strategischer Bedeutung – sowohl für den Waren- als auch den Personentransport, hob Ciucă letzte Tage in einer Talkshow hervor. Die bulgarischen Medien berichteten ihrerseits, dass Premier Petkow den rumänischen Behörden den gemeinsamen Bau eines Offshore-Windparks im Schwarzen Meer vorschlagen wollte.