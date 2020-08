Bundesarbeitsminister verschiebt Arbeitstreffen

Bukarest (ADZ) - Seit Mittwoch stehen weitere zehn Kreise Rumäniens auf der Liste der Risikogebiete des deutschen Robert Koch-Instituts, zusätzlich auch die Hauptstadt Bukarest. Damit gilt aktuell für 18 Regionen eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen sagte der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil am Mittwochabend kurzfristig ein für Donnerstag geplantes Treffen mit seiner rumänischen Amtskollegin Violeta Alexandru ab. „Für mich war es eine schwierige Abwägung, den wichtigen Austausch vor Ort dennoch durchzuführen - oder aber aus Fürsorgepflicht gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der öffentlichen Gesundheit vorerst zu verzichten“, teilte der SPD-Politiker mit.



Bei dem Treffen sollte es unter anderem um einen besseren Schutz für rumänische Saisonarbeiterinnen und -arbeiter in Deutschland in der Landwirtschaft und Fleischindustrie gehen. Vorgesehen war ursprünglich auch ein Treffen mit Premierminister Ludovic Orban. Stattdessen wollte Heil sich am Donnerstag per Videokonferenz mit seiner rumänischen Amtskollegin Alexandru austauschen.