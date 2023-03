Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch in Rumänien

Bukarest - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 3. April nach Rumänien reisen. In Bukarest wird Bundeskanzler Scholz zunächst von Staatspräsident Klaus Johannis begrüßt. In einem gemeinsamen Gespräch werden bilaterale Themen sowie europa-, sicherheits- und energiepolitische Fragen erörtert werden.



Anschließend wird der Bundeskanzler von Premierminister Nicolae Ciucă mit militärischen Ehren empfangen. Nach einer gemeinsamen Unterredung mit Premierminister Ciucă werden Bundeskanzler Scholz und Staatspräsident Johannis mit der Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, zu einem Gespräch zusammenkommen. Hier wird man sich zu Fragen über die weitere Unterstützung für die Republik Moldau austauschen.



Ein weiteres Gespräch wird Scholz mit dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer Marcel Ciolacu führen. Anschließend wird sich der Bundeskanzler mit Vertretern der Deutschen Minderheit in Rumänien austauschen.