Bußgeld für Senatorin Șoșoacă

Bukarest (ADZ) – Senatorin Diana Șoșoacă (unabhängig, Ex-AUR) ist wegen diskriminierenden Schmähungen gegen Raed Arafat vom Antidiskriminierungsrat (CNCD) mit 8 Für- und einer Gegenstimme zu einem Bußgeld von 5000 Lei verdonnert worden, wie der CNCD in einem Kommunique mitteilt. Aussagen wie „warum geht Herr Raed Arafat nicht in sein Herkunftsland zurück”, „ich weiß nicht, wie er den Einbürgerungstest bestanden hat“, „Verräter haben in Rumänien nichts zu suchen” u. a. erfüllen den Tatbestand der Diskriminierung, lautet die Begründung.