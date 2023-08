Bukarest (ADZ) - Die von der Ukraine bereits mehrmals beantragte Aufnahme des nördlichsten Donaukanals Bystroje in das Trans-Europäische Transportnetzwerk (TEN-T) wird „derzeit nicht stattfinden“, erklärte Transportminister Sorin Grindeanu (PSD) am Montag für den TV-Sender Digi24. „Sulina bleibt der einzige befahrbare Kanal auf der Donau als Teil des TEN-T“, insistiert Grindeanu. Jedoch müsse Rumänien die Transportkapazität auf dem Sulina-Arm erhöhen, fügte der Ressortminister an.