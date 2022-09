Cadariu: Garantiefonds für Reiseunternehmen nötig

Bukarest (ADZ) – Tourismusminister Daniel Cadariu hält die Einrichtung eines Garantiefonds für notwendig, an dem sich alle Reiseunternehmen beteiligen müssen. Dies sei aus den Diskussionen der letzten Tage über die Probleme mit der maroden Fluggesellschaft Blue Air hervorgegangen, wie Cadariu am Dienstag in einer Talkshow auf dem Sender Profit News TV erklärte. Nach der Anullierung der Flüge durch Blue Air hätten rund 3900 im Ausland gestrandete Rumänen um Unterstützung angesucht, davon 730 um Repatriierung.



Was die Rückerstattung der Kosten für die anullierten Tickets betrifft, gäbe es zwei Varianten, erklärte der Minister: Wer direkt bei Blue Air gebucht hat, wende sich an diese. Eine Rückerstattung sei laut europäischer Direktiven verpflichtend und erfolge über den bei Gründung eines Luftfahrtunternehmens hinterlegten Garantiefonds. Wer über ein Reisebüro gebucht hat, wende sich an jenes, das wiederum von Blue Air entschädigt wird.