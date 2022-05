Causa „Colectiv“: Verurteilte in der Moldau geschnappt

Bukarest (ADZ) – Die letzte Tage im „Colectiv“-Verfahren wegen Amtsmissbrauchs rechtskräftig zu knapp neun Jahren Freiheitsentzug verurteilte Feuerwehrfrau Antonina Radu hat ihre Haftstrafe noch nicht angetreten – die gebürtige Moldauerin schaffte es nämlich, sich noch vor Haftantritt ins Ausland abzusetzen. Doch dürfte sich Radu nicht allzu lange ihrer gerechten Strafe entziehen können: Nachdem die rumänische Polizei sie zur internationalen Fahndung ausgeschrieben hatte, wurde die 43-Jährige am Wochenende von mol-dauischen Polizeibeamten in ihrer Heimat geschnappt, wo sie nun in Untersuchungshaft sitzt.