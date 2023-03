Chef des PNL-Verbands Bukarest überraschend zurückgetreten

Bukarest (ADZ) - Der Chef des PNL-Verbands Bukarest und amtierende Bürgermeister des 6. Hauptstadtbezirks, Ciprian Ciucu, ist völlig überraschend von seinem Parteiamt zurückgetreten. Er wolle sich ab sofort „vermehrt der Verwaltung und weniger der Politik“ widmen, teilte Ciucu in einem Facebook-Posting mit. Der 44-Jährige hatte bisher als potenzieller Spitzenkandidat der PNL bei der Kommunalwahl vom kommenden Jahr bzw. als durchaus aussichtsreicher liberaler Anwärter auf das Amt des Oberbürgermeisters von Bukarest gegolten.

Die Hintergründe des Rücktritts eines der wenigen PNL-Kommunalpolitiker mit konstant guten Umfragewerten von seinem Parteiamt sind noch unklar - Politbeobachtern zufolge könnten sowohl Ciucus Skepsis gegenüber der von seiner Partei mit der PSD eingegangenen Koalition als auch seine Weigerung, Oberbürgermeister Nicușor Dan (parteifrei) umgehend das Vertrauen der Bukarester Liberalen zu entziehen, dazu beigetragen haben. Ein derartiger Vorstoß hätte entweder Familienministerin Gabriela Firea Pandele in die Hände gespielt, die im Rennen um das Amt des Bu-karester Oberbürgermeisters bekanntlich erneut als PSD-Spitzenkandidatin antreten will, oder aber PSD-Chef Marcel Ciolacu, der der Gerüchteküche zufolge inzwischen in Betracht ziehen soll, selbst für den Posten anzutreten.

Der frühere Regierungs- und Liberalenchef Ludovic Orban beeilte sich, der hauptstädtischen Wählerschaft Ciucus Rücktritt von seinem Parteiamt zu „übersetzen“: Der Schritt bedeute, dass die PNL „in Bukarest das Handtuch geworfen hat“ - die Partei überlege offenkundig, für das Bukarester Oberbürgermeister-Rennen vom kommenden Jahr zusammen mit der PSD einen einzigen, gemeinsamen, Kandidaten aufzustellen, schrieb Orban bei Facebook.