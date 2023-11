Cherecheș: Bestechung über Schwiegermutter?

Baia Mare/Klausenburg (ADZ) Die Schwiegermutter des Bürgermeisters von Baia Mare, Cătălin Cherecheș, ist am Mittwochnachmittag von den DNA-Korruptionshütern zusammen mit ihrem Ehemann in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie in einem Klausenburger Einkaufszentrum in flagranti bei der Übergabe von 50.000 Euro an die Mutter einer Richterin erwischt wurde, angeblich um für ihren Schwiegersohn ein milderes Urteil zu erwirken. Cherecheș ist im Jahr 2022 vom Klausenburger Gericht zu fünf Jahren Freiheitsstrafe wegen Bestechungsannahme sowie den Entzug bestimmter Rechte – unter anderem auch auf das Amt des Bürgermeisters – erstinstanzlich verurteilt worden. Das Berufungsgericht Klausenburg hat die Urteilsverkündung jedoch am 19. Oktober vertagt.



Cherecheș bestritt für den Fernsehsender Antena3, von der Geldübergabe Kenntnis gehabt zu haben. Er habe zu seiner Schwiegermutter seit der Hochzeit keinen Kontakt und schließe ein „Manöver“ zu seiner Diskreditierung nicht aus.