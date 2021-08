Cîmpeanu: Impfanreize für Schüler und Studenten

Bukarest (ADZ) – Die Regierung beabsichtigt, die Anzahl der Impflinge unter den Schülern mit konkreten Anreizen zu erhöhen, so Bildungsminister Sorin Cîmpeanu am Montagabend auf B1 TV. Die Universitäten denken ebenfalls über Anreize für Studenten nach. Noch sei nicht klar, wie die Anreize für Schüler genau aussehen könnten. Doch bis Ende des Monats – also vor Schulbeginn am 13. September, mit Präsenzunterricht für alle – soll eine systematische Kampagne zur Bewerbung von Impfungen unter Schülern ab 12 Jahren erarbeitet werden. Den Eltern werden designierte Ansprechpartner aus dem Gesundheitsamt zur Verfügung stehen, um Fragen über mögliche Nebenwirkungen zu beantworten.



Derzeit sind nur 30.000 Schüler zwischen 12 und 15 Jahren geimpft, also rund 4 Prozent; von den 16 bis 19-jährigen sind es fast 20 Prozent, erläutert der Minister. Die Impfung von Kindern von 12 bis 15 Jahren ist seit dem 2. Juni möglich, nachdem der Impfstoff auch für diese Altersklasse zugelassen wurde.