Ciolacu: Aufstieg in Sozialistischer Internationale

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Marcel Ciolacu ist zum Vizepräsidenten der Sozialistischen Internationale (SI) für Zentral- und Osteuropa ernannt worden. Dies geht aus seinem Facebook-Posting vom Samstag hervor, in dem er sich beim spanischen Premier Pedro Sanchez für die Unterstützung im kommenden Mandat bedankt. Seine Ernennung sei „eine neue internationale Anerkennung für die rumänische Linke und die PSD, nachdem ich in diesem Herbst durch den Europarlamentarier Victor Negrescu einen Vizepräsidentenposten in der Leitung der SPE erhalten habe“, schreibt Ciolacu. Die SPE ist die Sozialdemokratische Partei Europas.