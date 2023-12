Ciolacu-Besuch bei UNO: Globale Ordnung festigen

Bukarest (ADZ) – Rumänien liebt den Frieden und strebt für die Lösung von Konflikten zwischen Ländern den Weg des Dialogs und diplomatischer Verhandlungen vor dem Einsatz von Waffen an – doch müsse es ein Frieden sein, der den Agressor nicht belohnt. Mit dieser Botschaft begegnete Premierminister Marcel Ciolacu dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei seinem Besuch in New York City, laut einer Pressemitteilung der Regierung vom Mittwoch. Hauptgesprächsthemen waren die Notwendigkeit, die internationale Ordnung zu festigen, die zentrale Rolle der UN dabei, die Konsequenzen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die Sicherheit der globalen Lebensmittelversorgung und der Konflikt im Gazastreifen.



Rumänien unterstütze die Vision von „Our Common Agenda“ (2021), einer Initiative von Guterres zur globalen Zusammenarbeit durch inklusiven Multilateralismus, einer sozial gerechten und nachhaltigen Verwaltung globaler Ressourcen, so Ciolacu.



Guterres beglückwünschte Rumänien für die besondere Rolle bei der Unterstützung von Flüchtlingen und Getreide-Exporten aus der Ukraine sowie für die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza.