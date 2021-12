Ciolacu: Einheitssteuer steht noch zur Debatte

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Marcel Ciolacu hat am Dienstag beim Fernsehsender TVR erklärt, dass die Abschaffung der Einheitssteuer weiter zur Diskussion stehe. Diese Art der Besteuerung gebe es noch in höchstens drei bis vier Ländern in Europa. Könne es möglich sein, dass „alle anderen bescheuert, nur wir schlau sind“, fragte Ciolacu rhetorisch. Dieser fügte hinzu, dass Rumänien die niedrigsten Steuereinnahmen habe.



Die neue Regierung unter General a. D. Nicolae Ciucă (PNL) will die Einheitssteuer allerdings beibehalten und dem Premierminister zufolge auch allgemein von Steuererhöhungen absehen.