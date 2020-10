Ciolacu: Präsident mit zweierlei Maß

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Marcel Ciolacu hat Präsident Klaus Johannis am Montag beschuldigt, in der Gesundheitskrise mit zweierlei Maß zu messen. Eines würde gelten, wenn Schulen geschlossen werden, das andere, um Wahlen abzuhalten. Alle Parteien außer der PNL und dem Staatschef seien offen für Gespräche bezüglich einer Vertagung der Parlamentswahlen, so Ciolacu in einer Ansprache am Parteisitz der PSD. In einer Facebook-Mitteilung verschärfte der PSD-Chef den Ton, Johannis würde Opposition und Bevölkerung die Schuld für steigende Infektionszahlen zuschieben, ihn interessiere nur Macht, nicht Gesundheit.