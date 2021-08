Ciolacu rechnet mit Koalitionsaus und Neuwahlen

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Marcel Ciolacu, dessen Partei zurzeit bekanntlich in allen Umfragen führt, rechnet nach eigenen Angaben mit vorgezogenen Neuwahlen, da die aktuelle Koalition nicht halten werde – die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Partnern seien viel zu groß, als dass sie überbrückt werden könnten. Da die PSD eine Koalition mit der PNL jedoch ablehne, werde an vorgezogenen Neuwahlen wohl kein Weg vorbeiführen, sagte der PSD-Chef in einer Talkshow. Ciolacu fügte hinzu, dem Staatschef nach der Allgemeinwahl vom Dezember eine Allparteienregierung vorgeschlagen zu haben, doch sei sein Vorschlag abgelehnt worden.