Ciolacu: Rücktritt falls PSD Wahlen verliert

Bukarest (ADZ) – In einem Interview für hotnews.ro kündigte PSD-Chef Marcel Ciolacu seinen Rücktritt für den Fall an, dass seine Partei die anstehenden Parlamentswahlen verliere. Nach harter Kritik an der liberalen Regierung und an Präsident Klaus Johannis, sowohl zur Handhabung der Pandemie als auch in Sachen Spezialrenten, Schulsystem, Kindergeld, Gesetzesverabschiedungen, Budget oder strafrechtlich verurteilte politische Vertreter, gab sich Ciolacu in Bezug auf die Wahlen selbstsicher. Jeder Auftritt von Johannis würde „die Schwäche der PNL unterstreichen“. Eine Koalition mit der PNL schließt Ciolacu aus.