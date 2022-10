Ciolacus Revolutionärsakte: USR verklagt Regierung

Bukarest (ADZ) - Die oppositionelle USR hat wegen der unter Verschluss stehenden Revolutionärs-Unterlagen des PSD-Vorsitzenden Marcel Ciolacu die Regierung verklagt. Wie Cristian Ghinea, Kommunikationschef der Reformpartei, am Dienstag mitteilte, hatte die USR im August bei dem für die Anerkennung der Verdienste der Revolutionskämpfer zuständigen Staatssekretariat Informationen bezüglich der Unterlagen beantragt, die Ciolacus Revolutionärs-Status attestieren, da es in dessen Heimatstadt Buzău „überhaupt keine Revolution gegeben hat“. Der PSD-Chef sei offenkundig ein „Scheinrevoluzzer“, der sich seinen vorgetäuschten Heldenmut vom rumänischen Staat mit „einem Grundstück in der Ortschaft Săpoca“ versilbern habe lassen. Da das Staatssekretariat für die Anerkennung der Verdienste der Revolutionskämpfer die von der USR beantragten Informationen jedoch nicht zur Verfügung gestellt habe, werde man dieser Geheimniskrämerei eben per Gerichtsentscheid ein Ende bereiten, so Ghinea.