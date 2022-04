Cioloș bestreitet Pläne über neue Partei nicht explizit

Bukarest (ADZ) – Der im Februar zurückgetretene ehemalige Chef der oppositionellen Reformpartei USR, frühere EU-Kommissar und Premierminister Dacian Cioloș hat am Dienstag Medienberichte über seine angeblichen Pläne zur Gründung einer neuen Partei nicht kategorisch dementiert, sondern diese bloß als „Gerücht“ abgetan. Seine Agenda sei zurzeit eine andere, sage der Europaabgeordnete (RENEW Europe) dem TV-Sender Digi24.



Tags davor hatte das Nachrichtenportal G4Media unter Berufung auf Insiderangaben aus der USR berichtet, dass Cioloș nach seiner längst in der Reformpartei aufgegangenen Kleinpartei PLUS nun die Gründung einer weiteren Partei plane und in den letzten Tagen versucht habe, die zwanzig ehemaligen PLUS-Parlamentarier zum Austritt aus der USR und anschließenden Beitritt zu seiner neuen Partei zu bewegen. G4Media zufolge sollen jedoch die wenigsten ehemaligen PLUS-Parlamentarier gewillt gewesen sein, der USR den Rücken zu kehren.