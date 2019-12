Cioloș erneut zum Chef von PLUS gewählt

Bukarest (ADZ) - Dacian Ciolo ist erneut zum Vorsitzender der Partei Freiheit, Einheit und Solidarität (PLUS) gewählt und am Samstag im Rahmen eines landesweiten Parteitags bestätigt worden. Der gewesene Premierminister war der einzige Kandidat für das Amt und hat 1160 Stimmen erhalten, 41 Vertreter enthielten sich. Das neue Mandat läuft laut Cioloș bereits in einem Jahr aus, sollte er bei der nächsten Wahl erneut der einzige Kandidat für den Parteivorsitz sein, werde er dies als persönlichen Misserfolg werten und nicht mehr kandidieren. Die PLUS-Partei wurde im Oktober 2018 gegründet, Anfang 2019 wurde Cioloș zum ersten Mal zum Parteichef gewählt.