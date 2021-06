Ciorani: Verdacht auf Wahlbetrug

Bukarest (ADZ) – Wegen des Verdachts auf Betrug bei den Lokalwahlen am 27. September verhängte der Gerichtshof Prahova Untersuchungshaft über den Bürgermeister der Gemeinde Ciorani sowie 16 weitere Personen. Nach der Durchsuchung von Büros und Wohnungen war der Bürgermeister bereits letzten Mittwoch festgenommen worden. Danach hatte die Staatsanwaltschaft Ploiești in einer Mitteilung an die Presse erklärt, dass die Ergebnisse der Wahlen gefälscht seien und die Stimmenzahl einiger Kandidaten bzw. Parteien verringert wurde.