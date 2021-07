Ciprian Ciucu ist neuer Chef der Bukarester Liberalen

Bukarest (ADZ) - Der Bürgermeister des 6. Hauptstadtbezirks, Ciprian Ciucu, ist neuer Vorsitzender des PNL-Verbands Bukarest. Bei der am Wochenende gestiegenen Wahl der neuen Verbandsleitung kam Herausforderer Ciucu auf 498 Stimmen der Bukarester Delegierten, während die bisherige Amtsinhaberin Violeta Alexandru lediglich 405 Stimmen einfuhr. Ciucu, einer der fähigsten liberalen Kommunalpolitiker, war wenige Tage vor der Vorstandswahl überraschend aus dem „Orban“- ins „Cîțu“-Lager gewechselt, weswegen er am Wahltag auch von etlichen Parteikollegen mit Buh- und „Verräter“-Rufen begrüßt wurde. Noch-Liberalen-Chef Ludovic Orban hatte am Wahltag ausdrücklich um Stimmen für Violeta Alexandru geworben und Ciucu durch die Blume als Wendehals kritisiert.



Der PNL-Verband Bukarest ist vor dem Hintergrund des Parteitags von Ende September, auf dem die mehr als 5000 liberalen Delegierten bekanntlich ihre neue Parteispitze wählen wollen, sowohl für Orban, der für eine zweite Amtszeit antritt, als auch für dessen Herausforderer, Regierungschef Florin Cîțu, wichtig, da er von allen PNL-Verbänden im Land die meisten Parteidelegierten stellen wird.



Premier Cîțu beglückwünschte den 43-jährigen Kommunalpolitiker zu seiner Wahl und stellte klar, dass „auf uns viel Arbeit zukommt“ – es gelte, den hauptstädtischen PNL-Verband „neu aufzubauen“ und dessen Mitglieder „zu einen“. Ciucu selbst hatte in seiner letzten Wahlkampfrede zum Frontalangriff gegen den amtierenden Oberbürgermeister von Bukarest, Nicușor Dan (parteifrei), ausgeholt und diesen wissen lassen, dass die PNL bei den Kommunalwahlen von 2024 garantiert einen Kandidaten aus den eigenen Reihen aufstellen werde und Dan folglich mit keinem weiteren Rückhalt werde rechnen können.