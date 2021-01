Cîțu: Rumänien top bei Impfung und Krisenmaßnahmen

Bukarest (ADZ) - Rumänien steht mit Deutschland, Frankreich, den USA und Australien ganz oben in der Liste von 154 Ländern, was die meisten und erfolgreichsten finanziellen Maßnahmen zum Auffangen der Auswirkungen der Pandemie betrifft, zitiert Premierminister Florin Cîțu die Weltbank auf Facebook. Beispiele sind das Stunden der Kreditraten, Unterstützung von KMU, Ausnahmeregelungen für die Zahlung von Körperschaftssteuer, Aufschub von Steuerzahlungen für Immobilien, Grund und Fahrzeuge sowie Nebenkosten für KMU. Verglichen wurden 3000 Maßnahmen.



Was die Vergabe von Impfungen betrifft, liegt Rumänien auf Platz 6 in der EU und Platz 18 weltweit, beruft sich Cîțu auf Bloomberg. „Über 44 Millionen Impfdosen wurden in 51 Ländern verabreicht, darunter über 235.000 in Rumänien.“ Die meisten entfielen auf die USA. Auf dem europäischen Kontinent liegen Großbritannien, Russland, Italien, Deutschland, Spanien, die Türkei, Frankreich und Polen vor Rumänien.