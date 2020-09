Cîțu warnt vor absehbarem Euro-Kurs von 5 Lei

Bukarest (ADZ) - Finanzminister Florin Cîțu hat am Dienstagabend beim Fernsehsender Realitatea Plus die Meinung vertreten, dass die rumänische Währung sofort an Wert verlieren und Inflation entstehen wird, sobald das Gesetz in Kraft tritt, welches die 40-prozentige Rentenerhöhung im Nachtragshaushalt festlegt. Sollte der Kurs 5 Lei für einen Euro überschreiten, müssten „Ciolacu und seine Gang“ zurücktreten. Vor der Parlamentsabstimmung am Dienstag war der Euro-Kurs um 0,01 Prozent auf 4,8590 Lei für einen Euro gestiegen, am Mittwochvormittag wurde der Euro am Interbankenmarkt auch mit 4,8605 Lei gehandelt, ein weiteres Plus von 0,03 Prozent.