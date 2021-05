Cîțu: „Ziehen bei mauem Impftempo die Notbremse“

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu (PNL) hat am Wochenende vor dem Hintergrund der am Samstag in Kraft getretenen neuen Lockerungen hervorgehoben, dass sein Kabinett jederzeit „die Notbremse ziehen“ könne, sollte das Impftempo im Land zurückgehen. Anlässlich eines Arbeitsbesuches in Suceava hob Cîțu hervor, dass sämtliche Lockerungen an konkrete Impfziele gekoppelt sind und „vertagt“ werden können, sofern letztere verfehlt werden. Der Regierungschef stellte klar, dass Impfquote und Stand der Neuinfektionen ausschlaggebend sind und bleiben – da letztere seit einigen Wochen im Sinken begriffen seien, habe man auch Lockerungen beschließen können.



Cîțu äußerte die Hoffnung, dass die Impfwilligkeit in der Bevölkerung angesichts der beschlossenen Freiheiten für Geimpfte – Beteiligung an Kultur- und Sportevents sowie an privaten Feiern – in den kommenden Tagen und Wochen weiter zunimmt, da der „Lockerungskalender“ der Regierung letztlich von den gesteckten Impfzielen abhänge, die es „bis zum 1. Juni, 1. Juli, 1. August“ abzuhaken gilt. Ohne eine erfolgreiche Impfkampagne werde hierzulande auch kein Ende der Epidemie eingeläutet werden können, fügte der Premier hinzu.