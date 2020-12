Ciucă: 100.000 Impfdosen treffen Ende der Woche ein

Bukarest (ADZ) – Am 28. Dezember werden 100.000 Impfdosen in Rumänien eintreffen, gab Verteidigungsminister und Interimspremier Nicolae Ciucă am Dienstagabend auf TVR bekannt. Am 26. Dezember erhalte das Land bereits eine erste Tranche von 10.000 Dosen, anschließend jede Woche weitere 150.000, so Ciucă.



Es handelt sich dabei um das von Biontech/Pfizer hergestellte Vakzin, dem die EU-Kommission am 21. Dezember die Zulassung erteilt hatte, nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) nach Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit eine positive Empfehlung ausgesprochen hatte.



Am 27. Dezember beginnt die Impfkampagne – dafür wurden laut Ciucă landesweit 995 Impfzentren eingerichtet – das Personal stehe bereit, die Abläufe seien bis ins Detail geplant. Zunächst werden 4500 der insgesamt 65.000 Angehörigen des medizinischen Personals, die Covid-Patienten behandeln, die Impfung erhalten.



Laut offiziellem Impfplan sollen in einer ersten Etappe Angestellte des medizinischen und sozialen Bereichs geimpft werden; anschließend Personen mit hohem Risiko sowie solche, die systemrelevante Tätigkeiten ausführen, und schließlich die übrige Bevölkerung.