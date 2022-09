Ciucă: Kontensperrung bei Blue Air wird geprüft

Bukarest (ADZ) - Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) hat am Freitag von der Presse befragt erklärt, dass der Verdacht im Raum stehe, die Konten des Flugbetreibers Blue Air seien nicht gesetzmäßig gesperrt worden. Die Innenrevision der Regierung soll genauere Hintergründe aufdecken.



Zuvor hatten am Donnerstag verschiedene Nachrichtenagenturen unter Bezug auf Regierungsquellen berichtet, dass beim Umweltministerium geprüft werde, wie die Konten durch die Umweltverwaltungsbehörde (AFM) blockiert wurden; infolge der Sperre hatte Blue Air am 6. September angekündigt, mehrere Flüge zu streichen.



Am Donnerstag teilte das Flugunternehmen mit, dass insgesamt etwa 230.000 Passagiere von Flugausfällen zwischen dem 6. September und 9. Oktober betroffen sind. Kunden stehe entweder eine Umbuchung, eine Gutschrift mit einem 25-prozentigen Bonus für einen zukünftigen Ticketkauf bei Blue Air oder die Rückerstattung der Geldsumme zur Auswahl.