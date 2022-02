CNA straft TV-Sender wegen Rassismus ab

Bukarest (ADZ) – Der Rundfunkrat CNA hat am Dienstag über den TV-Sender Realitatea Plus eine Geldstrafe von 10.000 Lei wegen der rassistischen Aussage der Moderatorin Alexandra P²curaru verhängt, „jene (Roma), die das Gesetz nicht befolgen, sollen nach Indien geflogen werden“. Die Äußerung fiel am 13. Januar im Kontext der Proteste in Bolintin-Vale, Giurgiu. Die Demonstranten begehrten gegen mangelnden Polizeieinsatz gegen einen Familienclan auf, der Bürger terrorisiert habe. Auslöser war die Steinigung eines Mitbürgers mit Todesfolge.