CNAS-Leiter zurückgetreten

Bukarest (ADZ) – Der Leiter der Nationalen Krankenkasse (CNAS), Andrei Baciu, hat seinen „ehrenhaften“ Rücktritt aus seinem im August angetretenen Amt gestern Morgen über Facebook angekündigt, kurz vor seiner Ankunft am Sitz der Nationalen Antikorruptionsbehörde DNA. Dort verliefen am Montag Anhörungen im Fall des Impfstoffskandals, in dem die ehemaligen Gesundheitsminister Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă und Ex-Premier Florin Cîțu (PNL) wegen Verdachts auf Beihilfe zu Amtsmissbrauch strafverfolgt werden. Andrei Baciu (PNL) war Vizepräsident des Nationalen Impfkomitees (CNCAV) und übernahm dessen Interimspräsidentschaft im März 2022.